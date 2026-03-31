高校生シンガー・ソングライターのｔｕｋｉ．の発表にファンは衝撃を受けた。３１日にインスタグラムで「大切なお知らせ」と書き出し、文書をアップ。「日頃より応援してくださっている皆さまへ」のタイトルで、「令和八年三月三十一日をもちまして、ｔｕｋｉ．（１６）は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と発表した。続けて「この一年間におきましては、人生初のライブを日本武道館にて開催し、