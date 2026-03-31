◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人の丸佳浩外野手（３６）が２−２の９回２死満塁から代打で登場し、値千金の決勝３点二塁打を放った。狙い澄ましていた。「すごく質のいいまっすぐなので。彼の自信を持ってる球でもあると思う。十分可能性としてはある球種」と、４番手の藤嶋が３球続けた高め直球を振り抜いた打球が、右翼手の頭上を越えた。巨人加入８年目。外野の軸であり続けてきた