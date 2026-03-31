◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）がまた快投した。同点に追いついた直後の６回から先発ウィットリーに代わり２番手で登板。２点を取った直後の大事なイニングを打者３人、わずか８球で無失点に抑えた。試合の流れを引き寄せる意味でも大きな投球だった。試合後は「完璧な投球ができました。自分の武器である直球、チェンジアップや変化球もしっかり