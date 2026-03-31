◆パ・リーグ西武５―３オリックス（３１日・ベルーナドーム）オリックスが今季初の逆転負けで２敗目を喫した。５番手のペルドモが誤算だった。同点の８回、先頭から連打と盗塁で無死二、三塁のピンチを招くと、林安可に決勝の右翼線２点二塁打を献上。２５年にリーグ２位タイの３５ホールドポイントを挙げた右腕が、１死しか奪えなかった。岸田護監督は「想定外というような試合ではないけど…。先頭のツーベースのところがち