ドル円のピボットは１５９．５７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:43現在） ドル円 現値159.39高値159.97安値159.35 160.41ハイブレイク 160.19抵抗2 159.79抵抗1 159.57ピボット 159.17支持1 158.95支持2 158.55ローブレイク ユーロ円 現値183.38高値183.58安値182.83 184.45ハイブレイク 184.01抵抗2 183.70抵抗1 183.26ピボット 182.95支持1