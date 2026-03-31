きょうの為替市場、ドルの戻り売りが優勢となっており、ドル円は１５９．３０円付近に値を落としている。市場は、中東情勢をにらんでトランプ大統領の発言に市場は神経質になる中、米国のイラン紛争からの早期撤退の可能性を見極めている。そのような中、ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が関係者の話として、「トランプ大統領が側近に対し、ホルムズ海峡が大部分閉鎖されたままでも対イラン軍事作戦