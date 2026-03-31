イランが事実上封鎖している石油輸送の要衝・ホルムズ海峡をめぐり、アメリカのトランプ大統領は石油輸入国に対し、アメリカから購入するか、自ら確保することを要求しました。トランプ大統領は31日、「ホルムズ海峡の影響で航空機燃料を入手できない国々は、アメリカから購入するか、自ら海峡に行って確保すべきだ」とSNSに投稿しました。イギリスなどがイラン攻撃に関与しなかったとしたうえで、「自分たちで戦うことを学び始め