◇パ・リーグオリックス3―5西武（2026年3月31日ベルーナドーム）オリックスは同点の終盤8回に5番手・ペルドモが乱れ、開幕から2カード連続でカード初戦を落とした。先発・高島を4回5安打3失点で降板させ、5回から継投策へ。高島はベンチ前でキャッチボールを行っていたが、同点に追いついたことで継投に入った。「（高島は）投げる球が途中からなくなった感じはありましたけどね。ちょっとしんどそうでしたしね」岸