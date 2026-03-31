King & Princeの最新シングル『Waltz for Lily』が、31日発表の『オリコン週間シングルランキング』で1位を獲得。この記録で、デビューシングル『シンデレラガール』から18作連続、通算18作目のシングル1位となりました。最新シングル『Waltz for Lily』の初週売り上げは31.3万枚で、オリコン史上初となるデビューシングルから18作連続初週売り上げ30万枚超えを達成。歴代1位の『デビュー（1st）シングルからの連続初週売り上