アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」で初めての有人ミッションとなる「Artemis II（アルテミスII）」。その歴史的な打ち上げに向けたカウントダウンが、いよいよスタートしました。NASA（アメリカ航空宇宙局）によると、アメリカ東部夏時間2026年3月30日16時44分（日本時間翌31日5時44分）、フロリダ州のケネディ宇宙センターにてArtemis IIミッションのカウントダウンクロックが動き始めました。打ち上げ