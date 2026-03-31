◇パ・リーグ西武5ー3オリックス（2026年3月31日ベルーナD）西武のドラフト2位・岩城がプロ初登板で初セーブをマークした。2点リードの9回に登板。2死一、二塁を招いても最後は西川を見逃し三振に仕留めてガッツポーズ。初登板初セーブはNPBで7人目の快挙に「今日の投球は自分の中では100点くらいの投球だと思います」と自画自賛した。新勝ちパターンも見えてきた。西口監督はシーズン前に抑えに起用することを伝えた