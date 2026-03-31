プロフィール帳に込める想い▶▶この作品を最初から読むはじめてのグッズ制作、開始！大人気キャラクターであるトゥウィンクル・クルルが目玉の、ファンシーキャラクターやグッズを製作する会社「キューロップ」に入社したのは、18歳の河合ユメ。努力の甲斐あって、自分で描いたイラストがプロフィール帳へ商品化決定！ 早速制作を開始しますが、必須工程の「版下」作りに大苦戦してしまいます。「売り場で目立つデザイ