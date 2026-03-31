米ブルームバーグ通信は３月３０日、欧州当局者の話として、イランがイエメンの反政府勢力フーシに対し、紅海を航行する船舶への攻撃準備を促していると報じた。ホルムズ海峡に続き、紅海とアデン湾を結ぶバブルマンデブ海峡も封鎖に追い込まれれば、エネルギー市場のさらなる混乱は必至だ。親イラン勢力であるフーシは３月２８日、米イスラエルのイラン攻撃開始後初めて、イスラエルに向けて弾道ミサイルを発射した。報道によ