巨人は３１日の中日戦（バンテリン）に５―２で勝利。先発のフォレスト・ウィットリー投手（２８）は５回６安打２失点。「今日の内容で自分に勝ちが付かなくても十分満足」と振り返った。２回に中日の新助っ人サノーの来日１号ソロを浴び先制を許すと、５回無死二、三塁の大ピンチでは１死後、田中幹に直球を左前に運ばれ、２点目を失った。６回の攻撃で代打を送られて降板。この回、松本の適時打とダルベックの押し出し四球