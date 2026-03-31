◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人の大勢投手（２６）が今季初登板でセーブをマーク。通算８２セーブとして西村健太朗を抜き、球団単独３位に浮上した。３点を勝ち越し、５―２で迎えた９回から登場。１回パーフェクトで熱戦を締めた。この日出場選手登録されたばかりの右腕。最速１５６キロの速球を軸に連敗ストップに貢献した。登板後は「野手の皆さんに最高の形、最後の舞台を用意して