◆パ・リーグ日本ハム９―０ロッテ（３１日・エスコンフィールド）ロッテは、日本ハム・細野晴希投手（２４）にノーヒットノーランを許し、１２三振を奪われ、２試合連続の零封負けを喫した。ノーノーされたのは２４年６月７日の広島・大瀬良以来、２年ぶりの屈辱となった。「２番・右翼」でフル出場した藤原は遊ゴロ併殺打、死球、中飛、見逃し三振で３打数無安打。９回２死一塁で迎えた第４打席は、カウント２―２からの５