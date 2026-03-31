◆パ・リーグ日本ハム９―０ロッテ（３１日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が、ノーヒットノーランを達成した細野晴希を絶賛した。９回１２８球を投げた細野は、２四死球１２奪三振でのノーヒットノーラン達成。新庄監督は「すごい（笑）。ビックリしましたね。初回（先頭の）高部くんにフォアボールを出した後、山県くんと水野くん、あのダブルプレーでノーヒットノーラン達成できたと思う」とまずは流れをつ