気温差がある春は、1枚でもレイヤードでも使えるトップスがあると便利な季節。【ユニクロ】には、そんな着こなしに取り入れやすいアイテムが揃っています。その中から、これからの季節にうれしいUVカット機能を備えたものや、軽やかな素材感のアイテムなど、春のデイリーコーデで使いやすい「優秀トップス」をご紹介。ぜひワードローブに迎えてみて。 シンプルデザイン & ほどよい透け感で着回