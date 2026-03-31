◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト８―３広島（３１日・神宮）広島が今季初黒星を喫した。互いに開幕カードを３連勝したヤクルトとの今季初対戦。２回に遊撃手のドラフト３位・勝田（近大）の失策で先取点を許すと、先発の森下が４回につかまった。１死からオスナにバックスクリーンへのソロ。さらにピンチを迎えると、敬遠の直後に投手の小川に適時打を浴びた。この回で降板。５回に２番手の鈴木も３点を失い、苦しい展開となった