記事ポイント悩み相談・愚痴アプリ『いぇる』が2026年3月26日にリニューアルChatGPTを活用した『いぇるコメントAI』とボランティア相談員『いぇるカウンセラー』が対応匿名投稿・グループチャット・1対1相談を備えたSNSカウンセリングコミュニティ いぇるが運営する悩み相談・愚痴アプリ『いぇる』が、2026年3月26日にリニューアルしました。AIやカウンセラーによる相談機能を備えた匿名SNSカウンセリングコミュニティとして