記事ポイント共通の空調ファンで敷く・背負う・抱っこ・着るに対応するペット向け暑さ対策シリーズ空調クールマットやファン付ペットリュックなど5つの商品ラインナップを展開2026年4月2日開催のインターペット東京にて展示予定 ONEKOSAMA OINUSAMAから、ペットと人の外出時の暑さ対策をサポートする「空調と、出かける。」シリーズが登場しています。共通の空調ファンを使用し、敷く・背負う・抱っこする・着るといったさま