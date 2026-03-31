静岡県伊東市の前市長、田久保真紀氏が大ピンチを迎えている。 東洋大学の卒業証書を偽造したなどとして、有印私文書偽造・同行使罪などで在宅起訴されているのは既報の通りだが、30日には新たな衝撃的事実が報道された。2025年5月頃、市職員から卒業証書などの提出を求められた際、卒業証書に押印する学長らの名前の入った偽造の印鑑を業者に発注していたことが明らかになった。 昨年夏からのマスコミからの「田久保たたき」に