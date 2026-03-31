岩手競馬は3月31日の水沢開催で2025シーズンの全日程が終了。岩手県競馬組合は25年シーズンの岩手競馬の発売額を発表した。前年度比104・2％の698億2128万5600円で、過去最高額を更新した。岩手競馬の2026年シーズンは水沢で4月5日に開幕。7日まで開催される。