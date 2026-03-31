ローソンが店舗の災害対応力を強化している。２月には、千葉県に通信機能や非常用電源などを備えた「災害支援ローソン」を開業した。ローソンは、東日本大震災をきっかけに、店舗が災害時の拠点となる整備を進めてきた。リスク管理の最高責任者、村瀬達也・専務執行役員が読売新聞のインタビューに応じ、「店舗から復興を後押しできる体制を整えたい」と語った。２０１１年の東日本大震災では、店舗を開くことができても物流