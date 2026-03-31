「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）広島が今季初黒星。開幕からの連勝が３で止まった。先発の森下が４回３安打３失点（自責点２）。二回１死から増田に死球を与えるなど２死二塁のピンチを背負うと、伊藤のゴロを遊撃のドラフト３位・勝田（近大）が一塁へ悪送球。その間に、二塁走者の生還を許した。四回はオスナにバックスクリーンへ運ばれるソロを被弾。さらに投手・小川にも中前適時打を浴び、この回２点を追加