春休みに行ってみたい新スポット。3月リニューアルオープンしたのは、日本を代表する建築家が監修した、高速道路のサービスエリアです。建物も魅力のひとつ。そしてグルメもおすすめです。【写真で見る】サービスエリアで味わえる“人気店の味”高級感あふれる建物に、地元の食材を使ったレストラン都心から車で1時間半の栃木県佐野市。東北自動車道・上り線にある、「佐野サービスエリア」が 3月にリニューアルオープンしま