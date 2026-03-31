ものまねタレントのりんごちゃんは3月31日、自身のInstagramを更新。全身ショットを公開したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。【写真】りんごちゃんの全身ショット「若返ったね」りんごちゃんは「トップスとスカートのAvail(アベイル)コーデは姉が選んでくれました」と紹介し、2枚の写真を投稿。1枚目は全身が写ったショットです。りんごちゃんのスタイルの良さが際立っています。また、2枚目には自撮りと思われるシ