ヒップホップグループ・ケツメイシの『さくら』が、ファストフード店の新CMで再現されました。春の大ヒットソング・ケツメイシの『さくら』。2005年にリリースされ、ミュージックビデオには当時19歳の鈴木えみさんが出演し、話題となりました。今回、40歳になった鈴木さんが、母親役になって戻ってきます。顔の角度や髪のなびき方までこだわって撮影する中、鈴木さんはあることに気づいたようで、「画面を見て私は髪形が本当に変わ