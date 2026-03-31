ことし2月、千葉県君津市の住宅で現金が入った金庫などが奪われた事件で、別の強盗事件で逮捕されていた男3人が再逮捕されました。警察によりますと、逮捕された宮川快容疑者、内山僚太容疑者、大湖優介容疑者の3人はことし2月、君津市の住宅に押し入り、住人の男性の両手をテープのようなもので縛ってスタンガンのようなものを突きつけ、軽いけがをさせたうえ、現金およそ140万円と記念硬貨が入った金庫などを奪った疑いがもたれ