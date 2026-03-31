「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）ヤクルトが３年ぶりの開幕４連勝で単独首位に浮上した。先発の小川は５回２／３を３安打３失点で今季初勝利。バットでもオスナの中越え１号ソロで加点した四回に、なおも２死一、二塁で中前適時打を放ってチームに３点目をもたらす活躍だった。この日は今季の神宮開幕戦。活動を休止していた国民的マスコットつば九郎が復活した記念日に１勝をつかんだ。試合後、小川はつば九