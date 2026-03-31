８人組女性アイドルグループ「Ｒｉｎｃｅｎｔ＃（リンセント）」が３１日、都内で単独ライブを行った。開幕の「ｓｎｏｗｍｅｍｏｒｙ」から全力パフォーマンスを見せ、１４曲を熱唱。「今はＳＮＳの時代ですが、私たちはファンの皆がいれば、どこへでも行ける！３月末日の忙しい中、私たちを選んでくれてありがとう！」と感謝を述べた。また、９月６日の埼玉・西川口ＬｉｖｅＨｏｕｓｅＨｅａｒｔｓ公演を皮切りに、自