高知県は31日、県内の障害者福祉施設で1月に利用者1人が死亡したと明らかにした。利用者が住んでいた市町村が調査し、職員による虐待があったと認定、県に報告した。県は監査を実施し、結果を踏まえて行政処分を検討している。県によると、1月9日午後7時ごろに施設内で利用者の死亡事案があったと翌10日、施設長から電話で報告があった。県は障害者総合支援法に基づき施設を立ち入り調査。市町村も報告を受け、職員による虐