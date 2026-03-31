女子プロレスのスターダムは31日、後楽園ホールで「STARDOMNIGHTERinKORAKUEN2026Mar2」を行った。ワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥はHATE軍のフキガンです★、吏南、琉悪夏、刀羅ナツコ、小波と組んで天咲光由、星来芽依、AZM、スターライト・キッド、ビー・プレストリー、羽南組と12人タッグで対戦。羽南は4月26日の横浜アリーナ大会で小波の持つワンダー・オブ・スターダムのベルト挑戦する。試合は