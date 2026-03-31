お笑い芸人の小籔千豊（５２）が３１日、書籍「愛の小籔大説教」（主婦の友社）の発売を記念し、都内でトークライブ「小籔プチ説教」を開催した。この本は自身初のお悩み相談本で、１０年以上続く小籔の単独トークライブ「小籔大説教」をヒントに誕生した。「僕より年下の、社会に出てちょっとしんどいなって思ってる人に読んでもらいたい」と呼びかけた。この日も、参加者の悩みにプチ説教。「結婚する意味」について語っ