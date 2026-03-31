カシオ計算機は3月25日、プロゴルファーの石川遼選手との所属契約を2026年4月1日から2029年3月31日まで更新したと発表した。石川選手は今シーズンより活動の場を国内から海外へ移し、世界最高峰のPGAツアーのシード権獲得を目指してコーン・フェリーツアーに挑戦している。CASIOロゴ入りキャップを着用してプレーする石川遼選手石川選手はツアー通算20勝を誇る男子プロゴルファー。カシオとは2013年から所属契約を結んでいる。海外