３１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で日本ハムの細野晴希投手がこの日のロッテ戦で、ノーヒットノーランを達成したことを報じた。番組では冒頭で、プロ野球９１人目、１０３度目、球団では２２年ポンセ以来となった細野の記録達成の瞬間の映像を「史上９１人目細野晴希ノーヒットノーラン達成」のテロップとともに放送。キャスターの大越健介氏は「日本ハムの３年目、細