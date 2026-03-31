◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人の丸佳浩外野手が走者一掃となる勝ち越し３点二塁打を放ちヒーローに輝いた。２―２の８回２死満塁で代打で登場。藤嶋の高めの直球を弾き返し、試合を決めた。来日初先発のウィットリーは５回２失点と好投。ルシアーノ、船迫、田中瑛とつなぎ、９回はＷＢＣの影響を考慮した調整からこの日、１軍登録され今季初登板となった大勢が、同じくＷＢＣの影響を