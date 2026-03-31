◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト８―３広島（３１日・神宮）ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が負傷交代した。４回１死からオスナのバックスクリーンへのソロにジャンプ。あと一歩でホームランキャッチという跳躍を見せたが、フェンスに激突し、倒れ込んだ。立ち上がって自力で歩いたものの、トレーナーに付き添われて交代した。試合後、新井貴浩監督は「ちょっと当たったところが痛いということだったから」と明かした。