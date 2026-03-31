昨年１０月に第１子を出産した人気ロックバンド「ヤバイＴシャツ屋さん」のベース＆ボーカル・しばたありぼぼ（年齢非公表）が３１日にインスタグラムを更新。誕生日を迎え、メンバーとのお祝いショットを公開した。３月３１日が誕生日のありぼぼは「本日お誕生日ガールです。ありえないくらい１人で部屋の片付けしてます」と誕生日でも普段と変わらないことを明かし、「娘は保育園へ。夫は仕事へ。わたし、家にひとり。さよう