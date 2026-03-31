◆パ・リーグ日本ハム９―０ロッテ（３１日・エスコンフィールド）ロッテは、日本ハム・細野晴希投手（２４）にノーヒットノーランを許し、１２三振を奪われ、２試合連続の零封負けを喫した。チームがノーノーされたのは２０２４年６月７日の広島・大瀬良に喫して以来、２年ぶりの屈辱となった。試合後、サブロー監督は「（細野は）もちろん良かったのですが、このメンバーを使った僕が悪いですね」と責任を背負った。「真