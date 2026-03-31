◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１ＤｅＮＡ（３１日・京セラドーム大阪）ＤｅＮＡは投打の歯車がかみ合わず開幕４連敗。今季から指揮を執る相川亮二監督はまたも初白星を手にできなかった。昨季在籍した阪神を相手に移籍初登板初先発のジョン・デュプランティエ投手は、０―１で迎えた５回に３つの四球を与えるなど制球が乱れ、ノーヒットで２点目を失って降板した。阪神の先発・才木に５回まで無得点の打線は、６回に筒香嘉