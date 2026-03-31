春のときめきをぎゅっと詰め込んだ特別イベントが登場♡ランジェリーブランドRisa Magliが開催する体験型イベントは、香り・ファッション・遊び心が融合した新しい楽しみ方が魅力です。訪れるだけで気分が上がる空間と、自分だけのお気に入りに出会える体験で、日常を少し特別に。春ならではのワクワクを感じてみてください♪ 春の庭で楽しむ没入体験 イベントのテーマは「Golden Bunny Garden」。春の庭に現