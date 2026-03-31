◇パ・リーグロッテ０―９日本ハム（2026年3月31日エスコンF）ロッテ打線は日本ハム・細野にノーヒットノーランを許した。3打数2三振のソトは「細野がよかった。ストライクをいっぱい、投げていたので、それが大きいかなと思う。いいときもあれば、悪いときもあるので。打てないときもあるし、打てるときもある。それは試合の一部」と淡々と振り返った。見逃し三振で最後の打者となった藤原は「去年よりちょっと横から