新車約177万円からの「コンパクトSUV」！仏ルノーは2026年3月、インド市場向けのコンパクトSUV新型「ダスター（Duster）」のラインナップおよび現地での販売価格を発表し、発売を開始しました。インドで2012年に初代が誕生して以来、実に14年ぶりのフルモデルチェンジを果たした新型ダスター。ルノー・グループの最新プラットフォーム「RGMP」を採用し、全面的な進化を遂げました。【画像】超カッコイイ！ これが全長4.3m級の