きょうだいは仲良くて当たり前なのでしょうか。今回の投稿者さんは、年の離れた兄との関係に悩んでいます。子どもの頃から仲が良いとは言えず、大人になった今も関係に不安を抱えているようです。『年が離れた兄がいます。子どものときから仲が悪く、反抗期で八つ当たりされて怖かったイメージしかないです。現在も関係は良好とは言えません。兄からは、お金を貸してほしい、保証人になってほしい、名義を貸してほしいなどと頼まれ