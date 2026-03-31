福岡県警早良署は31日、福岡市早良区飯倉8丁目13番付近の路上で同日午後4時ごろ、男が通行中の女子中学生に下半身を見せ、いやらしい声かけをした事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は25歳くらいで身長170程度のやせ形、黒色ジャンパー、黒色ズボンという特徴だったという。