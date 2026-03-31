俳優の二宮和也さん（42）と池田エライザさん（29）が31日、飲食チェーン店のイベントに登場。後悔しているエピソードを明かしました。ふたりが登場したのは丸亀製麺の新商品発表会です。新商品の新CMに“パッションサポーター”として出演。トークセッションでこのことにふれると、池田さんは「我々、どちらかというと省エネ」とコメントするも、二宮さんは「確かに、イメージ的にはね！」とすかさずフォローし、コンビネーション