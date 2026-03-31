Mr.Childrenの最新アルバム『産声』が、31日発表の『オリコン週間アルバムランキング』で1位を獲得。さらに、歴代2位の記録にも輝きました。アルバム『産声』は、初週売り上げ14.9万枚を記録し、初登場で1位を獲得。これにより、前作『miss you』（2023/10/16付）に続く、3作連続・通算21作目の1位となり、男性アーティストによる『アルバム通算1位獲得作品数』記録は、歴代3位からDOMOTOに並ぶ、歴代2位タイとなりました。■“Mr.