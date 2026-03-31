新潟県警の本部長に3月30日付で櫻井美香警視監が着任しました。【新潟県警櫻井美香 本部長】「対策力の向上と県民の皆様の安全安心の確保、社会の信頼の確保に努めたい」福岡県出身で青森県警本部長などを歴任してきた櫻井本部長。去年、県内で被害額が過去最多に上った特殊詐欺について「金融機関と連携し、防止策の仕組みをつくりたい」と決意を述べました。