火事が相次いでいます。3月31日朝、新潟市秋葉区で建物火災が発生し2人が死亡したほか、見附市では少なくとも6棟を焼く火事がありました。 建物から勢いよく立ち上がっている白い煙。これは午前8時すぎに撮影された新潟市秋葉区で起きた建物火災の様子です。JR新津駅近くの飲食店や老舗菓子店などが立ち並ぶ新潟市秋葉区新津本町。この場所で平山順子さんの店舗兼住宅から午前7時半ごろ火が出ました。【近くの飲食店の人】「3階の